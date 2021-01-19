Başkan Öz çalışmaları yerinde inceledi

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Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hakan Durmaz ile birlikte yeni hastane inşaatı civarında yağmur hattı döşemesi, tır ve kamyon garajı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öz, “Fen işleri müdürümüz Hakan Durmaz ile birlikte ilçemizde devam eden çalışmaları yerinde takip ettik. Yeni hastane civarında yağmur hattı döşeme, tır ve kamyon garajı aydınlatma çalışmaları ve saha ziyaretlerini gerçekleştirdik” dedi.

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