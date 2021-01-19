Biga İtfaiyesi´nden, sağlık çalışanlarına yangın söndürme eğitimi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli için pratik eğitim programı ve uygulamalı yangın söndürme eğitimi düzenledi.

Biga Belediyesi, 2021 yılı içerisinde yapılacak yangın tatbikatlarının ilkini Biga ilçe Sağlık Müdürlüğü´nde gerçekleştirdi. Olası bir yangın durumunda önlem almak ve hazırlıklı olmak adına sağlık personelinin katılımı ile gerçekleştirilen programda, öncelikle pratik eğitimler verildi.

Eğitim programının ardından ise yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Gerekli ön eğitimini alan sağlık çalışanları alevlere müdahale etti. Biga İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Güneş Arıkan Yamaç, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen uygulamalı tatbikat programı için teşekkür etti. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, düzenlenen eğitim programıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "24 saat görev başında olan itfaiye ekiplerimiz, yangın ve olası afet durumlarına karşı her an teyakkuz halinde. Yangın ihtimaline karşı deneyim kazandırmak amacıyla da kamu kurum ve kuruluşlarındaki yangın tatbikatlarına devam edilmekte. Bu kapsamda 2021 yılının ilk yangın söndürme tatbikatını Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü´nde gerçekleştirdik ve personeli bilgilendirdik. Uygulamalı yangın söndürme tatbikatlarımız diğer kurum ve kuruluşlarda da yıl boyunca gerçekleşecek"DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-19 19:32:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.