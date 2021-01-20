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Çanakkale Boğazı'nın muhafızı asırlık kale, açık hava müzesi oluyor

DHA

Çanakkale Boğazı'nın muhafızı asırlık kale, açık hava müzesi oluyor


Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Savaşları sırasında muhabere merkezi ve silah tamirhanesi olarak kullanılan 201 yıllık Bigalı Kalesi´nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Boğazı´nın muhafızlarından gazi Bigalı Kalesi´ni, bu yıl sonuna kadar açık hava müzesi olarak ziyarete açmayı hedeflediklerini söyledi.
Çanakkale Savaşları Tarihi Gelibolu Alan Başkanlığı, 1807 yılında Sultan III. Selim döneminde yapımına başlanan, Sultan II. Mahmud döneminde 1820 yılında tamamlanan, Çanakkale Savaşları sırasında ilk önce `Muhabere Merkezi´ olarak, ardından da '3'üncü Kolordu Esliha (Silah) Tamirhanesi' olarak kullanılan 201 yıllık tarihi Bigalı Kalesi'ni ayağa kaldırıyor.  Restorasyon çalışmaları kapsamında tahrip olan kalenin surları aslına uyun şekilde restore edilirken, içerisindeki silah tamirhanesi ve cami yeniden yapıldı. Kalenin sahil kesimine, orijinalinde olduğu gibi ziyaretçilerin kaleyi gezebilmesine olanak sağlamak için dolgu yapıldı. Restorasyon çalışmalarının bu yıl sonunda tamamlanması ve Bigalı Kalesi´nin açık hava müzesi olarak ziyarete açılması planlanıyor. 
Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale´nin kaleler şehri olduğunu belirterek, "Çanakkale´de sahil kesimindeki kaleler yüzyıllardan bu yana boğazın muhafızlığını yapmışlar. Çanakkale Savaşı´nda da `Gazi Kaleler´ olmuşlar. O gazi kalelerden birisi olan Bigalı Kalesi zaman içerisine iklim şartlarına bağlı olarak ve savaş sırasındaki bazı bozulmalarından dolayı giderek işlevini kaybetmiştir. Biz de Tarih Alan Başkanlığı olarak, ecdattan kalan bütün miraslar gibi buraya sahip çıktık. Restorasyon sürecimizi başlattık. Özgün yapısına ve orijinal haline dokunmadan çok iyi bir restore sürecinde sonra sona yaklaştık. Bigalı Kalesi 2021 yılı sonunda, kale müze şeklinde tasarlanarak ziyaretçiye açılmış olacak" dedi.
Bigalı Kalesi´nin II. Mahmud dönemi yapılarından birisi olduğunu ifade den Kaşdemir, şunları söyledi:
"Gerek Çanakkale Boğazı´nı korumak, gerekse İstanbul´un güvenliğini sağlamak için inşa edilmiş bir kaledir. Çanakkale Savaşları´ndaki önemi şuradan gelir, burası aslında muhabere yapılan merkezlerden bir tanesi. Muhaberenin sağlandığı önemli üstlerden birisi. Daha sonra da burası Çanakkale Savaşları sırasında silah tamirhanesi formatında görev yapmış. Çanakkale Savaşı´nda cephede bozulan silahlar tamir için buraya getirilmişti. Tarihi Alan Başkanlığı olarak biz yapmış olduğumuz bütün kale restorasyonlarında içini doldurarak, bir müze şeklinde tasarlayarak yaşayan bir müze haline getiriyoruz. Yapıldığı dönemde bu kaleler ne işlev gördüyse, içinde hangi faaliyetler yapıldıysa şimdi de o şekilde teşhir ve tanzimini yaparak, gelen ziyaretçiyi kale içinde adeta bir tarihi yolcuğa çıkartıyoruz."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-01-20 08:36:45

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