Ak Parti Çan İlçe Başkanı Şahin, ilçe yatırımlarını değerlendirdi

Ak Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, ilçede yapılan ve yapılacak yatırımları değerlendirdi.

Ak Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, “AK Parti Çanakkale 7. Olağan İl Kongremizin Partimize ve Çanakkale’ye hayırlı olmasını diliyoruz. Kongremizde, Çan İlçesinden AK Parti Çanakkale İl Yönetimi’ne seçilen Ünsal Dirlik’i ve Mücahit Esin’i tebrik ediyor, bu önemli görevlerinde kendilerine başarılar diliyoruz. Bildiğiniz üzere 19 Eylül 2020 tarihi itibariyle AK Parti Çan İlçe Yönetim Kurulumuz, olağan kongremiz sonrasında oluşarak göreve başlamıştır. Kongrenin ardından hızlı bir şekilde görev dağılımı yaparak çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte yaptıklarımızı, yapmayı planladıklarımızı ve gündeme ilişkin düşüncelerimizi siz değerli basınımızla belli aralıklarla buluşarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” diye belirterek Çan İlçesinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında, “Çan ilçemizde KHGB (Köylere Hizmet Götürme Birliği) tarafından yapılan yatırımları ve köylerimize yapılan hizmetleri, nakdi yardımların miktarlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2020 Yılı içerisinde Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından KÖYDES diye ifade ettiğimiz Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi kaynaklı 3.000.000,00TL, KHGB kaynaklı 1.700.000,00TL, Özel İdare kaynaklı 2.220.000,00TL ve KHGB ve Özel İdare Ortak Yapımı kaynaklı 820.000,00TL olmak üzere toplamda 7.740.000,00TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir. Ayrıca köylerimizin çeşitli ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için de Köy Muhtarlıklarımıza 675.000,00TL maddi kaynak aktarılmıştır. Bu rakamlar göstermektedir ki, iktidar partisi olarak her daim köylerimizin ve köylülerimizin hizmetindeyiz. Sonrasında Çan İlçemizde 2020 yılı içerisinde gerçekleşen kamu yatırımlarından söz etmek istiyoruz. Sizleri de bir gün götürüp gezdirmek istediğimiz Çan Devlet Hastanemiz yaklaşık 60.000.000,00TL’lik bir yatırım olup, halkımıza son derece konforlu bir tedavi imkanı sunmak için hizmete alınmayı beklemektedir. Muhalefetin, devletin ekonomik sıkıntıda olduğunu iddia ettiği bir dönemde, üstelik pandeminin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir süreçte bu denli büyük ölçekli bir yatırıma ön ayak olan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan'a ve Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlığa yapılan yatırımların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördüğümüz şu salgın sürecinde, sağlık alt yapısı ile dünya devletlerine açık ara fark atan ülkemizle ne kadar övünsek azdır. Yine Çan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu bir arada barındıran 6.750.000,00TL bedelli Sağlık Merkezimiz de 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır. Kocabaş Çayı üzerinde yer alan köprümüz yıkılarak yenisi yapılmaya başlandı. Bu köprünün yapım işi de 7.000.000,00TL’dir. Hayırlısı ile 2021 Yılı yaz aylarının ortalarında köprümüzü de yeniden kullanmaya başlayacağız.” dedi.

“Eğitime önem veriyoruz”

Eğitim, öğretim alanına ayrıca bir önem verildiğini belirten Ak Parti Çan İlçe Başkanı Ömer Şahin, “2020 Yılı içerisinde depreme dayanıklılık testlerinde tehlike arz ettiği belirlenen İstiklal İlkokulumuz, Osman Çaneri İlköğretim Okulumuz ve Terzialan İlköğretim Okulumuzun yıkım işlemleri gerçekleştirilmiş olup yakın zamanda yıkım kararı verilen Çan Anadolu Lisemizin yıkımı da en kısa sürede yapılacaktır. Yıkımı yapılan okullarımızdan İstiklal İlkokulumuz ve Osman Çaneri İlköğretim Okulumuzun yapım işi TOKİ tarafından yapılacak olup yakın bir zamanda inşaata başlayacaktır. Ayrıca deprem yönetmeliği gereği bazı okullarımızda da güçlendirme kararı alınmış ve güçlendirme işlemleri yapılarak teslim edilmiştir. Yine Çan Fen Lisesi Binası ve Kompleksi ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığımız Ankara ziyaretinde somut ilerlemeler kaydedilmiş olup Fen Lisemiz için yer tahsisi yapılmıştır. Ayrıca Fakülte talebimiz ile ilgili olarak da ciddi bir ilerleme kaydedilmiş olup özellikle yeni fakülte binası yapılması konusunda ilgili mercilerle hem fikir olunmuş sürecin önündeki önemli engeller kaldırılmıştır” dedi.

“Çan İlçemize yatırım ve hizmetleri 18 yıllık AK Parti iktidarında her zaman olduğu gibi şu anda da hız kesmeden devam etmektedir”

Çan İlçesine yatırımların devam ettiğini ve edeceğini söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Şahin, “Çan Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Binalarının yıkımı yapılmış ve yapım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 15.565.000,00TL + KDV’ye ihalesi gerçekleşen Yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Binası Yapım İşi inşallah 1 yıl sonra teslim edilecektir. Bunlara ilaveten 18 Mart Çan Termik Santralimizde de Baca Gazı Arıtma Tesisi Yapımı için 173.000.000,00TL ve Kireç Taşı Öğütme Tesisi Yapımı için de 108.000.000,00TL olmak üzere toplam 281.000.000,00TL’lik yatırım yapılmıştır. Çan Organize Sanayi Bölgesi için süreçte olması gereken tüm kurum ve kuruluşlarla diyalog içerisine girilip yapılması geren iş ve işlemler Milletvekillerimizin de desteği ve yardımları ile takip edilmektedir. Çan şehir stadımızın ışıklandırma işlemleri 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olup hem takımlarımızın, hem de vatandaşlarımızın akşamları da stadyumdan faydalanabilmelerinin yolu açılmıştır. Çan Çanakkale yolumuzun da sıcak asfalt ihalesi yapılarak yapımına başlanılmıştır. Görüldüğü üzere Devletimizin ve Hükümetimizin Çan İlçemize yatırım ve hizmetleri 18 yıllık AK Parti iktidarında her zaman olduğu gibi şu anda da hız kesmeden devam etmektedir. Halkımızın destek ve teveccühü ile AK Parti iktidarındaki bu hizmet ve yatırımlar kesintisiz bir şekilde devam edecektir” diye belirtti.

“AK Parti iktidarında Türkiye’miz eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, ekonomiden tarıma birçok alanda dev yatırımlara imza attı”

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı en az seviyeye indiren AK Parti, savunma sanayiinde yerli ve milli hamleler gerçekleştirdi. Milgem, Atak Helikopterleri, Hürkuş, Modern Piyade Tüfeği, İnsansız Hava Araçları, Altay Tankı, Uzun ve Orta Menzili Tanksavar Füze Sistemleri ve benzeri projeler Kahraman ordumuzun hizmetine sunuldu. Yerli İHA’lar sayesinde terörle etkin bir mücadeleye girişilerek teröre ağır bir darbe vuruldu. İzlemiş olduğu basiretli dış politika sayesinde Ülkemiz, bölgesinde ve dünyada ses getiren, sözü dikkate alınan bir güç olarak yerini aldı. Ermenistan ile yaşanan savaşta tek millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan’ın yanında duran, Filistin’in haklı davasında yanında olan, Birleşmiş Milletler’de “Dünya 5’ten büyüktür” diye haykıran Türkiye dünyadaki tüm mazlumların sesi oldu. Doğu Akdeniz’de yaptığı hamlelerle Akdeniz’de artık ben de varım dedi. Gerek yurt içinde ve gerekse de yurt dışında yaptığı operasyonlarla PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine göz açtırmadı. Yaşanan pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koştu. Bu süreçten olumsuz etkilenen esnafımıza KDV ve stopaj indirimi, kira yardımı, hibe desteği, kısa çalışma ödeneği ve benzeri yollarla destek oldu. Diğer ülkelerde masrafı ödenerek yapılan COVID19 hastalığının tedavisi ülkemizde hiçbir kuruş alınmadan yapıldı. Yine bu süreçte muhalefetin ne gerek var diye eleştirdiği Şehir Hastaneleri’nin ne denli önemli olduğu ve işe yaradığı açıkça ortaya çıktı.

“Büyükşehir olmayan 51 il arasında üçüncü sıradayız”

Son 1 yıl içerisinde yapılan yeni üye kayıtları ile AK Partimiz, üye sayısını 1 milyon artırarak bu konudaki açık ara liderliğine devam etti. 15 bin yeni üye kaydı ile Çanakkale Teşkilatlarımız Türkiye’de en çok üye kaydı yapan iller bazında büyükşehir olmayan 51 il arasında üçüncü sırada yerini aldığını belirten Başkan Şahin, “Bu durum da halkımızın Ak Partimiz’e olan teveccühünün artarak devam ettiğini çok net bir şekilde bizlere gösterdi. Peki AK Parti iktidarı ile Çan İlçemize bu kadar güzel yatırım ve hizmetler yapılırken bu süreçte Çan Belediyesi’nde neler oldu, Çan Belediyesi’nce neler yapıldı biraz da ona değinelim. Seçim öncesi "Sen ben yok, biz varız" diye sloganlar atarak kampanya yürüten siyaset anlayışı, seçimden hemen sonra gözyaşları ve ahlar üzerine inşa ettiği yönetim tarzıyla nasıl bir takiyye siyaseti yürüttüğünü sadece Çan Halkı’na değil tüm Türkiye'ye göstermiştir. Seçimlerden hemen sonra işçi kıyımına başlayan CHP’li Başkan Bülent Öz ve Yönetimi, tek derdi evine ekmek götürmek olan onlarca işçiyi sırf AK Parti döneminde işe alındıkları gerekçesiyle işten çıkarmış, peyder pey, dönemler halinde bu çıkışlara devam ederken pandemi nedeniyle getirilen işçi çıkarma yasağına takılmış, ama bu durum dahi vicdanlarındaki karalığı ve intikam hırslarını kesmemiş bu kez de ücretsiz izin adı altında zımni cezalandırma niyetlerini icraata dökmüşlerdir. Belediye meclisinde Ak Parti grubu adına birden fazla kez yazılı ve sözlü önergelerle işten çıkartılan ve ücretsiz izne çıkartılan kişilerin neden işten çıkarıldıklarını, neden ücretsiz izne ayrıldıklarını, ne zaman işe başlatılacaklarını sormamıza rağmen bu sorularımıza alakasız cevaplar verilerek konu bizzat Belediye Başkanı Öz tarafından geçiştirilmeye çalışılmıştır. Oysa sorduğumuz soru o kadar basitti ki Belediye Başkanı ve yönetim kadrosu bu sorulara cevap vermek yerine alakasız konularla konuyu sulandırma gayreti içerisine girmişlerdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.