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AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz

DHA

AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz


Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- 1915 ÇANAKKALE Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan 4 bin 330 metre uzunluğundaki kedi yolu tamamlanarak, ışıklandırıldı. Kısa süre içerisinde ana halatların çekilmesine başlanacak. Çalışmaların beklenenden daha hızlı ilerlemesi, Çanakkale Köprüsü'nün daha erken açılması ihtimalini de güçlendirdi. Köprü inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale Köprüsü belki de hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden önce tamamlanacak ve bu yılın sonunda araçlarımız ile karşıya geçme imkanı bulacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017 tarihinde temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak. Çanakkale Köprüsü'nde gece gündüz aralıksız devam eden çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Son olarak, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu tamamlandı. Avrupa yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu 1090 metre, deniz içerisinde yer alan iki kule arasındaki uzunluğu 2060 metre ve Asya yakasındaki ankraj bloğundan deniz içerisindeki kuleye kadar olan uzunluğu da 1180 metre olmak üzere kedi yolunun toplam uzunluğu 4 bin 330 metre oldu. Çalışmaların beklenenden daha hızlı ilerlemesi, Çanakkale Köprüsü'nün daha erken açılması ihtimalini de güçlendirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesinde, ilgililerden çalışmalar hakkında brifing aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Partili Turan, Çanakkale Köprüsü'nün hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden önce hizmete açılabileceğini, bu yılın sonunda araçla karşıya geçilebileceğini müjdeledi. "Tarihin emaneti, Türkiye´mizin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale´mizin, en kıymetli projelerinden bir tanesinin olduğu yerdeyiz" diyen Turan, şunları söyledi:
"Bugün 1915 Çanakkale Köprümüzün kedi yolunun bitmesine şahit olduk. Artık iki kıta, yani Asya ve Avrupa birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana halatlarının bağlanma süreci başlayacak. Köprümüz, hedeflenen 18 Mart 2022 tarihinden de önce, belki bu yılın bitiminde tamamlanacak ve araçlarımızla karşıya geçme imkânı bulacağız. Türkiye´miz için hatta insanlık için çok kıymetli bir eserden bahsediyoruz. Bu bölgenin turizmi, tarımı ve sanayisi çok kıymetlidir. Ancak ulaşımın olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar. Ulaşım varsa gelişim olur. Dolayısıyla biz köprümüzden sonra bölgemizin her alanda ayağa kalkacağını, lojistik merkezi olacağını, çok daha kıymetli işyerlerinin ve ihracatın yolunun açılacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi yıl sonu araçla karşıya geçme imkânı olacak. Her şeyi eleştiren, her şeye laf yetiştiren bir anlayış değil, iş yapan, üreten ve toplumu motive eden bir anlayışla bu güzel köprünün bitmesine şahit olacağız. Bazen köprü deyip geçiyoruz ama öyle değil. Dünya´nın en uzun asma köprüsünden bahsediyoruz. 4 bin 600 metreden fazla uzunluğu olan, iki ayak arası açıklığın 2023 metre olduğu ve estetik olarak örnek bir projeden bahsediyoruz."
TASARIMDA İNCE DETAYLAR
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-01-22 09:03:44

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