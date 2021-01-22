Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı



ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde polis ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, çok sayıda kaçak tütün ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, il genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ayvacık ilçesinde şüpheli F.G.'nin iş yerinde yapılan aramada 50 kilo kıyılmış tütün, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 15 bin adet doldurulmuş sigara, bin adet bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 1 elektrikli sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.G., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-22 10:23:12



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