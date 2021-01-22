Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla deniz yıldızı fosilini ele geçirdi. M.V. ve B.Ç., adlı şüphelileri gözaltına aldı. 2 şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-22 11:04:54



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