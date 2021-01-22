Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde haklarında FETÖ'ye üye olma suçundan yakalama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında yakalama kararı olan N.D., S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-22 12:04:13



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