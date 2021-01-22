Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada´ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle GökçeadaKabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada'dan saat 08.00 ve 16.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 ve 18.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-22 18:57:32



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