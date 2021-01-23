Ezine peynirinin uzmanından hile uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ezine peynirinin uzmanından hile uyarısı

DHA

Ezine peynirinin uzmanından hile uyarısı


Burak GEZENCemhan ŞEN/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin meşhur Ezine peynirinin üretildiği bir firmada gıda mühendisi olarak çalışan Mücahit Doğru, birçok gıda ürününde olduğu gibi peynirde de olası hilelere karşı tüketicileri uyardı. Coğrafi işaret tescili bulunan Ezine peynirinin, soğuk hava depolarında 8 ay süreyle bekletilerek olgunlaştığını ve herhangi bir katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde içermediğini belirten Doğru, "Peynirin ham maddesi çiğ sütte çok fazla hile girişimi oluyor. Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde bunun gibi tağşişler mevcut. Bunun için tüketicilerimiz peynirlerini merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerden alsın" dedi. 
Tarım ve Orman Bakanlığı; taklit, hileli veya tağşiş olan ürünlerin listesini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, Türkiye'nin meşhur Ezine peynirinin üretildiği Çanakkale'den, peynirdeki olası hileler ile ilgili uyarı geldi. 2006 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Ezine peynirinin üretildiği bir firmada gıda mühendisi olarak çalışan Mücahit Doğru, Ezine peyniri denilince insanların aklına tamamen katkısız ve koruyucusuz doğal bir ürün geldiğini belirtti. Doğru, Ezine peynirinin aromasının diğer peynirlere göre farklılık gösterdiğini, biraz keskin yapısı ve doğal bir aroması olduğunu ve bu yüzden tüketicilerin Ezine peynirini tercih ettiğini söyledi.  
'EZİNE PEYNİRİ AROMASINI, HAYVANLARIN YEDİĞİ OTLARDAN ALIYOR'
Meşhur Ezine peynirinin; Kazdağları´nın kuzey ve batı kesimlerinde yer alan Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütlerinin belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edildiğini anlatan Mücahit Doğru, "Ezine peynirimizin içerisinde hiçbir şekilde katkı, koruyucu ya da hızlandırıcı madde bulunmamaktadır. En az yüzde 40 keçi sütü, yüzde 45 ile 55 arasında koyun sütü ve en fazla yüzde 15 inek sütü karışımı ile elde edilen peynirler Ezine peyniridir. Ezine peynirimiz soğuk hava depolarında 8 ay, yani 240 gün olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilmektedir. Ezine peynirimizin ham maddesi olan çiğ sütümüzün tamamen Ezine, Ayvacık, Bayramiç bölgesinden elde edilmesi gerekmektedir. Farklı illerden gelen koyun keçi veya inek sütüyle hiçbir şekilde Ezine peyniri yapılamamaktadır, yapılamaz da. Çünkü her bölgenin kendine göre mevsimi ve hava şartı vardır. Ezine bölgesinin hava şartından dolayı hayvanların yemiş olduğu otların aroma farkları vardır. Bu aroma farkı, süte geçtiğinden, peynirin aroması da bu otların aromasından gelmektedir" dedi.
'HEM SÜTTE HEM PEYNİRDE TAĞŞİŞLER MEVCUT'
Peynirin ham maddesi sütte çok fazla hile olduğuna dikkat çeken Mücahit Doğru, şöyle konuştu:
"Çiğ sütümüz hileye açık olduğu için çok fazla hile girişimi oluyor. Bunun için firmanın laboratuvarının çok sağlam olması gerekiyor. Gelen hammaddemize çok sağlam bakabilmemiz gerekiyor ki ham maddemizi doğru temin edebilelim. Üretim aşamasında peynirin yağı alınabilir, koruyucu ve ürünü hızlandırmak için ekstra ilaveler yapılabilir. Hem sütte hem peynirde bunun gibi tağşişler mevcut. Bu nedenle tüketicilerimiz merdiven altı firmalar yerine bildikleri yerlerden peynirlerini alsınlar. Ürünlerin etiketlerine özellikle dikkat etsinler. Çanakkale´nin plakası 17´dir. Ürünlerin etiketinin üstünde bulunan onay numarasında 17 olmadığı sürece zaten o ürün Ezine peyniri olamıyor. Aynı zamanda tüketiciler, ambalajdaki 'içindekiler' kısmını okurken çok hızlı bir şekilde geçmesinler. İçindekiler kısmında, hangi sütlerin olduğu, o sütlerin ne kadar oranlarla karıştırıldığı, ürünün ne kadar olgunlaştırıldığına dair ibareler mevcuttur. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Hepsi peynirdir ama içerisindeki aroması farklıdır. Kimisi acı, kimisi tatlı, kimisi tuzlu, kimisin de kırılgan yapı olabilir. Bunu tüketicimiz tadına bakmadan anlayamaz´´DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Burak GEZEN-Cemhan ŞEN
2021-01-23 10:32:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Öz'den derman belediyecilik örneği
YEREL HABERLER Başkan Öz'den derman belediyecilik örneği
Yenice kaymakamı Göktaş, Kalkım'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Yenice kaymakamı Göktaş, Kalkım'da incelemelerde ...
Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal edildi
Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi ‘Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan ...
Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de kablo hırsızlığına 2 gözaltı
Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de kablo hırsızı yakalandı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaat şantiyesini gezdi Turan: “1915 Çanakkale Köprüsü'nde ‘kedi yolu’ tamamlandı, ana kablonun montajına başlanıyor”
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 1915 Çanakkale ...
Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de kaçak sigara operasyonu
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
Yenice’de FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Yenice’de FETÖ operasyonu
Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de FETÖ'den aranan 3 şüpheli gözaltına ...
Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz yıldızı fosili ele geçirildi
Çanakkale´de öğrenciler karne heyecanını uzaktan yaşadı
YEREL HABERLER Çanakkale´de öğrenciler karne heyecanını uzaktan ...
Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
YEREL HABERLER Ayvacık'ta kaçak sigara operasyonuna 1 gözaltı
Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı
İncir ağacı Ocak ayında meyve verdi
YEREL HABERLER İncir ağacı Ocak ayında meyve verdi
AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi: Yıl sonunda araçla karşıya geçeceğiz
YEREL HABERLER AK Partili Turan'dan Çanakkale Köprüsü müjdesi: Yıl ...
Çanakkale’de 204 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 204 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti'li Turan, CHP'nin mektup siyasetini eleştirdi
YEREL HABERLER AK Parti'li Turan, CHP'nin mektup siyasetini ...
AK Partili Turan, CHP'nin mektup siyasetini eleştirdi: Ateş yakarak, dumanla haberleşmek gibi
YEREL HABERLER AK Partili Turan, CHP'nin mektup siyasetini ...
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Ak Parti Çan İlçe Başkanı Şahin, ilçe yatırımlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Ak Parti Çan İlçe Başkanı Şahin, ilçe yatırımlarını ...
CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti
YEREL HABERLER CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti