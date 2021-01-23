Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor



Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE´de Kuzey Ege Denizi´nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; GökçeadaKabatepe arasında bugün yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. BozcaadaGeyikli hattında ise bu sabah Bozcaada´dan saat 08.00 ve Geyikli´den saat 09.00 seferleri yapılırken, Bozcaada´dan 16.00, Geyikli´den ise 18.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-23 10:36:46



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