ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´ndan geçen ABD Donanması´na bağlı 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri `USS Donald Cook´ Marmara Denizi´ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması´na bağlı 75 borda numaralı güdümlü füze destroyeri `USS Donald Cook´, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisine, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-23 11:04:08



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