Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

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GÖKÇEADA´YA YARINKİ BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

ÇANAKKALE Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Gökçeada´dan saat 08.00, Kabatepe´den saat 10.00'daki seferler yapılmayacak.ÇANAKKALE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-23 20:45:28



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