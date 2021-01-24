Çanakkale’de ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “25.01.2021 Pazartesi KabatepeGökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07:00 ve 13:00, Kabatepe'den ise saat 09:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, GeyikliBozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:15 ve 11:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 14:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.