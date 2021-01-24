

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 50 ile 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Lodos fırtınasının, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firmasından yapılan açıklamada; yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 15.00'deki feribot seferleri iptal edildi.

GeyikliBozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 11.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 14.00 seferler yapılmayacak. Bu hattaki planlı diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı gün içinde netlik kazanacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-01-24 20:09:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.