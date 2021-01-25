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(Özel) Hayırsever ‘Robin Hood’ Çanakkale’de ortaya çıktı Çanakkaleli ‘Robin Hood’ para dağıtıp, veresiye defteri kapatıyor

İHA

(Özel) Hayırsever ‘Robin Hood’ Çanakkale’de ortaya çıktı Çanakkaleli ‘Robin Hood’ para dağıtıp, veresiye defteri kapatıyor

Çanakkale’de, dar gelirli vatandaşların oturduğu mahallelerde maddi yardımlarda bulunan ve kendisine ‘Robin Hood’ diyen bir şahıs, herkesin yüzünü güldürüyor. Kimliğini gizli tutan bu gizemli hayırsever, tüm garibanların süper kahramanı oldu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 2019 yılının Mart ayında ortaya çıkan ve kendisini ‘Robin Hood’ diye tanıtan şahıs, başkalarının vasıtasıyla pandemi döneminde çalışamayan, engelli ve muhtaç ailelere yardım ediyor.
Gelibolu’da dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerde bakkallarda bulunan veresiye defterlerini kapatan ve paraya ihtiyacı olan ailelere ‘Robin Hood’ yazılı zarflarla para gönderen hayırsever vatandaş, dar gelirlilerin yüzünü güldürdü. İlk olarak, sokaklarda hurda toplayarak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Hasan Başak'ın (58) evine giderek elektrik ve su parası gönderildi.
Geçen sene de yardım yapıldığını ve ‘Robin Hood’a çok teşekkür ettiğini belirten Hasan Başak, “Allah razı olsun bu yardımları gönderen abiden. Çok ihtiyacımız vardı. 200 lira ile elektrik ve suyumuzu yatıracağız. Bu yardımlar devamlı geliyor. Gönderenden Allah razı olsun” dedi.

“Aracı bir kişiyle yardım ulaştırıyor, biz de dar gelirlilere dağıtıyoruz”
‘Robin Hood’un yardımlarını bir başkası vasıtasıyla dar gelirli vatandaşlara ulaştıran Ramazan Malhatun (28), “2019 yılının Mart ayı, pandeminin başladığı günden beri, Gelibolu’da bizim de ismini bilmediğimiz kendini 'Robin Hood' diye tanıtan hayırsever bir vatandaşımız, aracı bir kişiyle bize yardımları ulaştırıyor. Muhtaç olan, pandemiden dolayı çalışamayan, engelli olan vatandaşlarımıza çok iyi yardımlar yapıyor. Gelibolu’daki bakkallarda gezip, borcunu ödeyemeyen ya da çalışamayan vatandaşlarımızın da borçlarını ödedi. Kirasını ödeyemeyenler kira, elektriğini ödeyemeyenlere de para yardımında bulundu. İsmini biz de bilmiyoruz, başka birisinin aracılığı ile bize ulaşıyor, kendini Robin Hood diye tanıtıyor. Biz de onun yardımlarını elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Allah Robin Hood abimize daha çok versin”
Daha sonra, hamallık yaparak geçimini sağlayan kömürcülerin yanına gidildi. Burada yevmiye karşılığında kömür taşıyan işçiler, ‘Robin Hood’ yazılı zarfları görünce mutluluklarını gizleyemediler. Geçen yıl da yardım aldıklarını belirten evli ve bir çocuk babası Onurcan Gür (25), “Kömür ve kül taşıyoruz ağabey. Gelibolu’da malum işler biraz zayıf. Kül taşıyor, hamallık yapıyoruz. Robin Hood abimiz Gelibolu’da. Allah razı olsun, yardımlarını esirgemiyor garibanlardan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Devamlı böyle yardım ediyor. Geçen sene de pandemi döneminde yardım yaptı. Şimdi bu sene yine yapmaya başladı. Allah razı olsun. Kendisini maalesef tanımıyoruz. Allah, Robin Hood abimize daha çok versin inşallah” diye konuştu.

“Veresiye defterinin sayfasını yırtıp, attım”
Son olarak da Gelibolu’nun dar gelirli mahallelerinden biri olan Alaaddin Mahallesi'ne gidildi. Buradaki mahalle bakkalına giden Ramazan Malhatun, ‘Robin Hood’un gönderdiği paralarla veresiye defterinde bulunan 2 bin liralık borcu kapattı.
Daha önceden de 5 bin liralık borcun kapatıldığını söyleyen bakkal ve aynı zamanda Alaadin Mahallesi Muhtarı olan Günnur Karagöz Turan, “Robin Hood’a çok teşekkür ediyorum. Allah ona zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin. Yaptıklarının karşılığını kat kat bulsun. Bugün fakir fukaranın yüzünü güldürdün. Ben de o defter sayfasını yırtıp, attım. Kendisini tanımıyorum. Arkadaş parayı getirip, adının Robin Hood olduğunu söylediler. Ben de daha önceden teşekkür etmiştim sosyal medyadan kendisine. Kendisini tanımak ve birebir teşekkür etmek isterdim. Daha önce 5 bin liralık bir ödeme yapmıştı. Şimdi de arkadaşın vasıtasıyla 2 bin lira göndermiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine” şeklinde konuştu.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yapılan yardımlardan memnun olan vatandaşlar, gizemli hayırsever ‘Robin Hood’u yakından tanıyıp, kendisine teşekkür etmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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