Çanakkale’de, Gelibolu-Lapseki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle GeliboluLapseki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu Lapseki feribot seferleri de geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “Bugün GeliboluLapseki hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı geçici süreyle seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte seferlerin yeniden yapılması planlanıyor. Ayrıca, Çanakkale Eceabat ile Çanakkale Kilitbahir feribot seferleri saatine uygun bir şekilde devam ediyor.

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