Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor



Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de lodos fırtınası deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı tarifeli seferler iptal edilirken, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Çanakkale'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise, saat 09.00 ve 15.00'deki feribot seferlerini iptal etti. Aynı sebeple, Bozcaada'dan saat 07.15 ve 11.00, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 14.00 seferleri de iptal edildi. Bu hatlardaki planlı diğer seferlerin yapılıp yapılmayacağı gün içerisinde netlik kazanacak.Öte yandan Çanakkale Boğazı'nda da etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de saat 09.30 itibariyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale'de şu an için deniz ulaşımı yalnızca Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında sağlanabiliyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-01-25 10:08:44



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