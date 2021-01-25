Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (2)

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GELİBOLU-LAPSEKİ SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADIÇANAKKALE'de saatte 75 kilometre hızla esen lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri, saat 10.30 itibariyle yeniden başladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-25 10:57:55



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