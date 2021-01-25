Lodos fırtınası, Çanakkale'de deniz ulaşımını aksatıyor (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DEV DALGALAR KÜÇÜKKUYU SAHİLİNİ DÖVDÜÇANAKKALE'de etkili olan lodos fırtınası, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi sahillerini adeta dövdü. Rıhtıma vuran dalgalar, yazlık evlere kadar ulaştı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Küçükkuyu sahilinde rıhtıma vuran dalgaların boyu zaman zaman 2 katlı evlerin boyuna ulaştı. Dalgaların etkisiyle, Çanakkale-İzmir karayolunun Küçükkuyu beldesinden geçen sahile sıfır noktasındaki karayolunda su birikintileri oluşturdu. Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2021-01-25 12:57:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.