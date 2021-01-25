Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi



ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.´yi gözaltına aldı. Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-25 18:26:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.