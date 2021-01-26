Mardinli şehidin adının yaşatıldığı kütüphaneye Çanakkale'den bin 250 kitap

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ÇANAKKALE, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Bağdere Karakolu´na PKK´lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Salih Albayrak adını yaşatmak için memleketi Mardin'de kurulan kütüphaneye, Çanakkale'den bin 250 kitap bağışlandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Bağdere Karakolu´na 2010 yılında PKK´lı teröristlerin saldırısı sonucu Jandarma Onbaşı Salih Albayrak şehit oldu. Şehidin adını yaşatmak amacıyla memleketi Mardin´in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi´nde kurulan kütüphaneye, Çanakkaleliler kitap bağışladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim görevlisi Gökhan Bayram'ın sosyal medya hesabından başlattığı kampanya ile bir gecede bin 250 kitap toplandı. Kampanyaya muhtarlar, dernekler, kreşler, esnaflar, ev hanımları ile çocuklar ve öğrenciler destek verdi.

Kampanyayı düzenleyen Gökhan Bayram, katılan herkese teşekkür etti. Şehidin babası Mehmet Albayrak ile akrabası Hıdır Albayrak da, kütüphaneye kitap bağışlayarak destek olanlara teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-01-26 15:28:22



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