Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 kişi tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri operasyon neticesinde, 22 Ocak Cuma günü Lapseki ve 24 Ocak Pazar günü Çanakkale merkezinde 2 farklı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda M.K., O.Ö., M.K., İ.T. ve A.Ç. isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile birlikte yapılan aramada; 120 gr toz esrar, 8 gr metamfetamin maddesi, 7 gr kubar esrar, 12 gr kenevir tohumu, 78 adet uyuşturucu hap, 150 gr uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan kına, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu maddeyi öğütmek amacıyla kullanılan öğütücü ve bin 500 TL Para ele geçirildi.
Yakalanan şahıslardan İ.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğer 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.