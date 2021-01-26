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Çanakkale'de çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

DHA

Çanakkale'de çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı


Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde bir binanın çatısında 2 gün mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Tuğsavul Caddesi üzerindeki bir binanın çatısına çıkan kedi, geri inemeyince mahsur kaldı. 
Kediye su ve mama veren vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itafiye ekibi tarafından kurtarılan kedi, sokakta gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu ÇANAKKALE, (DHA)
2021-01-26 15:45:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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