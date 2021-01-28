Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (2)

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BARAJDA KAYBOLAN İKİNCİ KİŞİ ARANIYORÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından, Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Jandarma ekipleri katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sualtı tarama cihazıyla baraj göletinin her tarafını arıyor.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-28 17:21:09



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