Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 2'NCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından, Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 2'nci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Arama çalışmaları Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Jandarma ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama kurtarma çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-28 18:59:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.