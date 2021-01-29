Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı/ Ek Fotoğraflar

A68a: Güney Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buzdağından büyük bir parça daha koptu

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Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı/ Ek FotoğraflarDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-29 10:57:23



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