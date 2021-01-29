Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİL BULUNDU, SÜRÜCÜ KAYIP

Çanakkale'de Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından öğle saatlerinde yeri tespit edilen otomobil, dalgıçlar tarafından vincin çelik halatına bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla sudan çıkardı. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı görüldü. Kayıp Meracıoğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor. Burak GEZENMustafa SUİÇMEZCemhan ŞENİpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)FOTOĞRAULIDHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-29 15:38:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.