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İş güvenliği uzmanının kullandığı araç sualtından çıkarıldı Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor

İHA

İş güvenliği uzmanının kullandığı araç sualtından çıkarıldı Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde içerisindeki 2 kişi ile birlikte baraj suyuna kapılan otomobil sualtından çıkarıldı. Aracı kullanan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu’na ise henüz ulaşılamadı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Rüzgar Enerjisi Santrali’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile iş arkadaşı Filiz Soydoğan Çiçek'in önceki gün taşan baraj sularına kapılarak kaybolduğu otomobile, arama çalışmalarının 3’ncü gününde ulaşıldı.
İstanbul’dan gelen Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) timleri tarafından 3 boyutlu sualtı görüntüleme cihazıyla aracın yeri tespit edildi ve bölgeye vinç ve çekici getirildi. Daha sonra balık adamlar suyun altına dalarak dipte bulunan araca çelik halatları bağladılar ve uzun uğraşlar sonucu araç suyun dibinden çıkarıldı.

Kahreden detay
Araç içerisinde yapılan incelemelerde Mürsel Meracıoğlu’nun cansız bedenine ulaşılamadı. Sualtında kalan otomobilin içerisinden ilk çıkarılan ise Meracıoğlu’na ait olduğu düşünülen ve şantiyede kullanılan beyaz baret dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek (50) 27 Ocak Çarşamba günü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktı. İki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.
Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yaptı. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı kullanıldı.

Filiz Soydoğan Çiçek'in cesedinde covid 19 bulgusuna rastlandı
Aramaların ikinci gününde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedine ulaşılırken, çalışmalar üçüncü gününde de devam etti. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede sudan çıkarılan Filiz Soydoğan Çiçek'in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Burada yapılan testlerde covid 19 bulgularına rastlanan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedi dün akşam saatlerinde İstanbul Adli Tıp Morguna gönderildi.

Mürsel Meracıoğlu'nun çalışma arkadaşlarına gönderdiği ses kaydı ortaya çıktı
Mürsel Meracıoğlu'nun sele kapılmadan önce son kez iş arkadaşlarını uyardığı ses kaydı ortaya çıktı. Whatsapp'tan iş arkadaşlarının olduğu guruba İngilizce sesli mesaj gönderen Meracıoğlu'nun "Köy yolundan kimse gelmemeli çünkü sel var" diyerek kaybolmadan önce iş arkadaşlarını uyardığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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