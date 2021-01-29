Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (5)

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in dün cansız bedenine ulaşılmasının ardından, bugünde Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 3'üncü gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil bulundu. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı tespit edildi.Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZCemhan ŞENİpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-29 18:37:18



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