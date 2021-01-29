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Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatı belgesel oluyor

DHA

Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatı belgesel oluyor


Ayhan AKKAYA/ECEABAT(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Savaşları kahramanı ve Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan belgeselin çekimleri, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam ediyor. Biga İlçesi Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ile  Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alandaki belgesel setini ziyaret ederek, çekimler hakkında bilgi aldı. 
Tarihin dönüm noktası olan Çanakkale Savaşları sırasında, Seddülbahir bölgesinde ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıkan Bigalı Mehmet Çavuş´un hayatı, Biga Belediyesi öncülüğünde, Çanakkale Valiliği ve Alan Başkanlığı desteğiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan ve basın mensupları, Tarihi Alanda kurulan Mehmet Çavuş Belgeseli setini gezdi. Belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Gökhan Tarkan Karaman, katılımcılara seti gezdirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Belgesel ekibi ile sohbet eden ve çekimleri izleyen Başkan Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür ederek, çalışmalarda başarılar diledi.
Bigalı Mehmet Çavuş Belgesi çekimlerinin Tarihi Alanda devam ettiğini anlatan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale kahramanlarından birisidir. Çanakkale, Türk tarihinin altın sayfalarından birisidir ve Çanakkale´de bir kahramanlık destanı yazılmıştır. İşte o kahramanlık destanlarından birisini yazan Bigalı Mehmet Çavuştur. Bigalı Mehmet Çavuş, hem savaş esnasındaki cesareti ve fedakarlığıyla hem de savaştan sonraki yaşantısıyla örnek olmuştur. Hem bizim için hem Türk milleti için çok kıymetlidir. Türk milletinin kalbinin en müstesna yerinde yerini almıştır. Bizde Bigalı Mehmet Çavuş gibi Çanakkale kahramanlarını gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak adına çalışmalar yapıyoruz. Biga Belediyesi öncülüğünde başlatılan belgesel çekimleri çok kaliteli bir oyuncu ekibi, çok kaliteli danışmanlar, çok iyi bir yönetmen ile sürüyor. Tabi ki ortaya çok güzel bir sonuç çıkacak. Çanakkale kahramanları ne yapsak azdır. Bigalı Mehmet Çavuş, zaten tarihe mal olmuş bir insandır. Böyle bir kahramanı içinden çıkartan bir şehir olarak, bu kahramanlığı gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" dedi.
'BİGALI MEHMET ÇAVUŞ'UN EVİNİ ZİYARETE AÇACAĞIZ'
Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise Biga'nın, Mehmetçiğin isim babası Mehmet Çavuş´un memleketi olarak anılmasının istediklerini belirterek, "İnşallah bu belgesel film çekimi de bunun başlangıcı olacak. Geçmişimize sahip çıkıyoruz. Mehmetçiğin isim babasının yaşamını sürdürdüğü Bahçeli köyümüzdeki evi, korumak için tescil ettirdik. İnşallah kamulaştırarak, bir an önce Mehmet Çavuşumuzun yaşadığı evi restore ettireceğiz ve halkımızın ziyaretine sunacağız" diye konuştu.
Ziyaret sonunda Alan Başkanı Kaşdemir ve Başkan Erdoğan, 27. Alay Sancağı ve Mehmet Çavuş´un kullandığı istihkam küreği ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, belgesele verdikleri büyük destekten dolayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir´i makamında da ziyaret ederek, Mehmet Çavuş´un minyatür biblosunu hediye etti.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Çanakkale / Eceabat Ayhan AKKAYA
2021-01-29 23:57:26

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