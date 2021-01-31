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Çanakkale'deki aramalara kadavra köpekleri de katıldı Çanakkale'de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 5. gününde arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri de katıldı

İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 5. günde arama çalışmaları yağmur ve soğuk havaya rağmen tekrar başladı. Aramalara, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Mavi ve Negro ismindeki kadavra köpekleri de katıldı.

Çanakkale'deki aramalara kadavra köpekleri de katıldı Çanakkale'de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 5. gününde arama çalışmalarına jandarmaya ait kadavra köpekleri de katıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 5. günde arama çalışmaları yağmur ve soğuk havaya rağmen tekrar başladı. Aramalara, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Mavi ve Negro ismindeki kadavra köpekleri de katıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Beş gün önce sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.
Dört günden bu yana süren çalışmalar bu sabah 9.30 itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına Jandarmaya ait, kadavra köpekleri de katıldı.

İlk defa su altında arayacaklar
Ankara'dan getirilen kadavra köpekleri, ilk defa su altındaki aramalara katılacaklar. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Labrodor cinsi 5 yaşındaki Mavi, 2 metreye kadar tepki verirken, Malinois cinsi 3 yaşındaki Negro ise 5 metreye kadar tepki veriyor.
Arama çalışmaların ikinci günüde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedine ulaşılırken, otomobil de üçüncü gün bulundu. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden kadının cesedine ulaşılırken, Meracıoğlu’nun yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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