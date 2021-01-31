Çanakkale Boğazı'nda 366 metre boyundaki gemi makine arızası yaptı (2)

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GEMİNİN MAKİNE ARIZASI GİDERİLDİSuudi Arabistan'ın King Abdullah Limanı'ndan Bursa'nın Gemlik Limanı'na giden 366 metre boyunda ve 140 bin 96 groston ağırlığındaki Panama bayraklı 'MSC Maria Saveria' isimli geminin, makine arızası giderildi. Boğaz'dan çıkışı yaparak Bozcaada açıklarına demirleyen geminin, sörvey kontrolünden sonra boğaz geçişine izin verileceği öğrenildi. Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-01-31 16:33:23



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