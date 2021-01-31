Gökçeada ve Bozcaada´ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş'tan yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Buna göre; Gökçeada´dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00 Kabatepe´den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada´dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli´den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN
2021-01-31 17:00:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.