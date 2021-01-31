Gökçeada ve Bozcaada´ya yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi



Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş'tan yapılan açıklamada; Kuzey Ege Denizi´nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Gökçeada´dan saat 07.00, 13.00, 17.00, 22.00 Kabatepe´den 09.00, 15.00, 19.00 seferleri, Bozcaada´dan ise 07.15, 11.00, 17.00 ile Geyikli´den 08.00, 14.00, 18.00 seferleri iptal edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-01-31 17:00:28



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