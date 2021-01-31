Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi kadavra köpekleri arıyor (2)

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 5'İNCİ GÜNÜNDE ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 5'inci gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZCemhan ŞENİpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ

2021-01-31 17:46:29



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