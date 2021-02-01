

ÇANAKKALE (DHA)AFAD tarafından merkez üssü İzmir Karaburun olarak açıklanan ve saat 08.46'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Şu ana kadar yapılan araştırmalarda, her iki kentte de herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-01 09:51:44



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