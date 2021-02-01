

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor.

Lodos fırtınası, Kuzey Ege Denizi'nde etkili oluyor ve deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli arasında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise ÇanakkaleEceabat, ÇanakkaleKilitbahir ve GeliboluLapseki arasındaki feribot seferleri normal olarak devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-02-01 10:47:28



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