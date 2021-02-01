Çanakkale'de suya kapılan Mürsel Meracıoğlu için 6. gününde devam ediyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu için 5. günde arama çalışmaları şiddetli lodosa rağmen tekrar başladı. Aramalara, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığına ait, Mavi ve Negro ismindeki kadavra köpekleri de katılıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu (40) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. Altı gün önce sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

Beş günden bu yana süren çalışmalar bu sabah 9.30 itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına Jandarmaya ait, kadavra köpekleri de katılıyor.

Arama çalışmaların ikinci günüde araçta yolcu olarak bulunan Filiz Soydoğan Çiçek’in cesedine ulaşılırken, otomobil de üçüncü gün bulundu. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden kadının cesedine ulaşılırken, Meracıoğlu’nun yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

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