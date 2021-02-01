Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde devam ediyor (2)

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KADAVRA ARAMA KÖPEKLERİ, KARADAN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, 6'ncı gününde devam ediyor. Dün ilk kez arama-kurtarma çalışmalarında katılan 2 kadavra köpeği, bugün de Sualtı Jandarma Timi´ne ait bota bindirilerek, baraj göletindeki arama çalışmalarına başladı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Köpek Unsurları Bölük Komutanlığı'ndan getirilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro' isimli kadavra köpeklerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Mustafa SUİÇMEZİpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ

2021-02-01 11:32:41



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