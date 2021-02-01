Çanakkale´de lodos fırtınası ağaçları devirdi



İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE´de etkili olan lodos fırtınasında, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu. Devrilen ağaç, park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınasında, kent merkezinde, askeri alandaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, park halindeki bir araca zarar verdi. Lodosun etkili olduğu Ayvacık ilçe merkezinde, Çiftlik Mahallesi'nde de 3 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, elektrik kablolarını kopardı. İlçeye bağlı Söğütlü köyünde ise 2 ağaç, fırtına nedeniyle devrildi.

Yetkililer, elektrik kablolarını onarmak için çalışma başlattı. Devrilen ağaçlar ise ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-02-01 11:54:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.