Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

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ÇANAKKALEKİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle ÇanakkaleKilitbahir hattındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Cemhan ŞEN

2021-02-01 12:06:39



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