Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (3)

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ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ YENİDEN BAŞLADI

ÇANAKKALE'de lodos fırtınası nedeniyle geçici olarak durdurulan Gestaş firmasına ait Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot seferleri, saat 14.15 itibariyle yeniden başladı.ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-01 13:35:45



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