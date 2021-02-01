Küçükkuyu'da dev dalgalar sahili aşıp, evlere ulaştı

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Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, lodos fırtınasıyla oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, evlere kadar ulaştı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan lodos fırtınası, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de etkili oldu. Çanakkale'de deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodosta oluşan dev dalgalar, sahili aşıp, yazlık evlere kadar ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2021-02-01 13:58:01



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