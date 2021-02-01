Çanakkale'de dev dalgalar evlere ulaştı

Şimdiye kadar bulunanların en eskisi... 635 milyon yıllık!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar, sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.

Çanakkale’de dün gece geç saatlerden itibaren Çanakkale Boğazı’nda etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise öğle saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun hızının bölgede zaman zaman 75 kilometreye ulaştığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.