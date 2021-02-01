6. günde de çalışmalara ara verildi Gün boyu ekipler çığ arama çubukları ile sığ bölgelerde arama yaptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları, altıncı gününde de bir sonuç vermedi. Çalışmalar ertesi güne kadar ara verildi. Ekipler gün boyu barajın sığ bölgelerinde çığ çubukları ile arama yaptı.

Sabah saatlerinden bu yana jandarma, polis, sahil güvenlik, AFAD ve 112 ekipleri bölgede geniş çaplı arama faaliyeti sürdürdü. Çalışmalar hem baraj, hem de sahil bölgesinde yapıldı. Barajda aracın bulunduğu bölge ve koy dalgıçlar ve sonar ile gün boyu tarandı. Ayrıca sahil bölgesinde sığ sularda dalgıçlar çığ olaylarında da kullanılan demir çubuklar ile tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Karada ise kadavra köpekleri baraj gölünün etrafında görev yaptı. Çalışmaları gün boyu esen lodos olumsuz etkiledi. Buna rağmen ekipler akşamın son ışıklarına kadar arama faaliyetlerine devam etti. Su sıcaklığının 5 derecenin altında olduğu bölgede çalışmaların yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.