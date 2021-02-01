Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (4)

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GELİBOLU-LAPSEKİ FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU ÇANAKKALE Boğazı´nda da etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle, Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE,(DHA)

2021-02-01 17:35:39



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