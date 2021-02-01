Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 6´ncı gününde devam ediyor (3)

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ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 gündür devam eden kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına havanın kararmasıyla ara verildi. Çalışmalara, yarın sabahtan itibaren devam edilecek.Mustafa SUİÇMEZİpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Mustafa SUİÇMEZ-İpek YAVAŞ

2021-02-01 17:37:14



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