Çanakkale'de lodos deniz ulaşımını etkiliyor

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Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle, GeliboluLapseki hattındaki feribot seferleri geçici süreyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu Lapseki feribot seferlerini geçici süreyle iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün GeliboluLapseki hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir" denildi.

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