Gökçeada ve Bozcaada´ya feribot seferleri yapılamıyor (5)

Üç aylar ne zaman başlıyor 2021?

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ÇANAKKALE BOĞAZI, GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine, transit gemi geçişlerine çift yönlü geçiçi olarak kapatıldı. ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-02-01 20:00:59



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