Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı

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Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle GeliboluLapseki hattında geçici süreyle askıya alınan feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., şiddetli lodos nedeniyle GeliboluLapseki feribot seferlerini geçici süreyle iptal ettiğini duyurmuştu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün GeliboluLapseki hattındaki seferlerimiz saat 19.50 itibarıyla başlamıştır” denildi.

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